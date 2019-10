Roj (Sportium): "Gli Anelli intrecciati nascono dal cuore, è un progetto ideato per i tifosi"

Massimo Roj, architetto del consorzio Sportium, ha parlato così alla Gazzetta dello Sport del progetto "Gli Anelli di Milano" per il nuovo stadio di Milan e Inter: "Gli Anelli intrecciati nascono dal cuore: il nostro è un progetto che nasce dalla conoscenza della nostra città, dal territorio. È un progetto ideato per i tifosi: per questo motivo nei due anelli che simboleggiano l’unione dei club abbiamo deciso di mettere i volti di 16mila persone. Così i tifosi di Inter e Milan diventano parte di questo progetto: la facciata del nuovo stadio avrà una sua vita anche quando non si giocano le partite, perché i pannelli con i volti della gente si muoveranno grazie al vento per creare una cosa unica nel mondo. Ma per noi è importante tutta la riqualificazione dell’area di San Siro: il nostro obiettivo è creare qualcosa di utile per chi abita nella zona dello stadio, con il verde e il grande parco pensile elemento distintivo".