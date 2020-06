Rolando Bianchi: "Giocare in queste condizioni e questi orari sarà massacrante per i giocatori"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, l'ex attaccante Rolando Bianchi ha parlato della ripresa del calcio. Queste le sue parole: "Calcio? Ripartire in questo momento e questa situazione è un po' troppo forzato, avremo un alto rischio infortuni e meno qualità in campo. Avrei optato per altre opzioni ma capisco che il lato economico è di primaria importanza. Gli orari? In queste condizioni a livello fisico giocare è massacrante. Finisci una partita e devi subito recuperare le forze per l'altra."