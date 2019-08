Romagnoli a MTV: "Samir? Era rigore, non so come l'arbitro abbia visto diversamente"

Intervistato dal Milan Tv, Alessio Romagnoli ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo Udinese-Milan: “Il Var doveva vedere che era mano netta. Sono episodi che cambiano la partita e fanno la differenza. Era rigore, non so come l’arbitro l’abbia vista diversamente. Il Mister è molto preparato. Il progetto richiede tempo, ne abbiamo per lavorare in settimana. Le idee arriveranno. Le 150 presenze in rossonero? Sono molto orgoglioso, è un club storico, farne parte ed esserne capitano è un orgoglio”