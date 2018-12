Romagnoli a Sky: "Prestazione non buona, sabato ci rifaremo. Dobbiamo lavorare"

Alessio Romagnoli ha parlato a Sky Sport dopo la fine di Bologna-Milan: “Abbiamo fatto una partita non buonissima, davanti non c’era tanto movimento per colpa di tutti. Peccato, dovevamo fare una buona prestazione ma ci rifaremo sabato. Dobbiamo dare tutti noi stessi, giochiamo una partita a settimana e vogliamo arrivare fino in fondo. Higuain? è colpa di tutti se non segniamo. Dobbiamo lavorare e stare in silenzio per uscire tutti insieme da questo momento. Giravamo tanto palla dietro ma mancava sempre qualcosa alla fine. Dobbiamo lavorare”.