Romagnoli e il debutto in Serie A: "Entrai al posto di Totti contro il Milan, era il sogno di una vita"

Alessio Romagnoli, capitano del Milan, ha parlato ai ragazzi presenti per la festa del settore giovanile. Questo il racconto del suo debutto in Serie A: "Lì per lì non ho pensato, ero contro il Milan, avevamo vinto 4-2, è stato molto emozionante. Ero molto giovane, avevo 17 anni, ero entrato al posto di Totti, il mio ex capitano all'epoca. E' stato il mio sogno di una vita, poi bisogna sempre migliorarsi. Spero che anche voi possiate avverarlo"