Sabatini su Higuain: "Se non si sente coccolato rende meno. I tifosi rossoneri non devono pensare che il problema sia lui"

Sandro Sabatini, intervenuto a Radio Sportiva, ha parlato così del momento di Gonzalo Higuain: "Il carattere di Higuain è particolare, ma non sbagliato. Se non si sente coccolato rende meno e al Milan è crollato nel momento in cui ha capito che senza quarto posto non sarebbe stato tenuto. I tifosi rossoneri non devono pensare che il problema sia lui".