Sacchi alla Gazzetta: "Agli allenatori dico di puntare sul gioco. Ma ci sono troppe partite"

"Il gioco è il tuo miglior alleato, non s'infortuna mai. Quest'anno, rispetto al passato, oltre alla Coppa d'Africa c'è anche il Covid". Queste le parole di Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, a La Gazzetta dello Sport, dove poi prosegue nella sua analisi: "Van Basten è stato un grandissimo, ma lo scudetto lo abbiamo vinto anche se lui è stato infortunato per quasi tutta la stagione. Se un allenatore ha puntato sui singoli e questi non li ha, è un guaio, se ha puntato su un'organizzazione di squadra può stare tranquillo. Comunque si gioca troppo: come mungere una mucca 5 volte al giorno e non una. Ora serve pure avere alle spalle un club forte: mi vengono in mente i Percassi e l'Atalanta".