Sacchi: “C’è un grande progetto per il Milan. La dirigenza è garanzia di valori e capacità“

Arrigo Sacchi, ex-allenatore rossonero, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport in occasione del 30° anniversario del Milan Club Castelfidardo, ed ha risposto ad una domanda sul nuovo progetto Milan targato Elliott: “Conosco le persone che ci sono ora al Milan: sono persone competenti, affidabili e brave. Maldini ha una carriera che parla per lui: dimostra valore, affidabilità e competenza. Zvonimir Boban è una certezza: ha abbandonato uno ruolo di prestigio che aveva alla FIFA per dare il suo contributo al Milan. La dirigenza è garanzia di valori e capacità. Hanno assunto un allenatore che è uno stratega, è un grande progetto”.