Sacchi: "Milan, bisogna ritrovare la qualità del gioco di inizio stagione"

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato del momento difficile del Milan: "Capisco lo stato d’animo dei tifosi - ha dichiarato - ma devono essere contenti del lavoro della società e di quello della squadra. Sta facendo il massimo. Hanno puntato sui giovani per abbassare i costi e con i giovani, si sa, generalmente si semina molto e si raccoglie poco. Il Milan soffre molto gli avversari “muscolari”, come l’Udinese. Basa la manovra sulla rapidità, ma fa fatica a recuperare il pallone con il pressing perché, adesso, le distanze tra i reparti non sono corrette. Pioli è un allenatore che è migliorato tantissimo e sa cogliere benissimo le situazioni che si determinano all’interno del gruppo. Con i giovani è facile passare dalla depressione all’esaltazione. Adesso il gioco non ha la qualità che aveva nell’inizio di stagione, ma nulla vieta che si possa ritornare a quel livello. Non mi stupirei di un’improvvisa inversione di rotta".