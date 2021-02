Saelemaekers assicura: "Non siamo stanchi"

Dalle colonne di Tuttosport, l'esterno rossonero, Alexis Saelemaekers, ha parlato anche della sconfitta con lo Spezia: "Ci siamo ritrovati tutti assieme per le nostre analisi. Io credo che sia stata semplicemente una giornata da mettere più in fretta possibile alle spalle. Non ci sentiamo stanchi. Abbiamo lavorato sempre tanto, non solo nella settimana prima di quella partita. Piuttosto, dobbiamo cambiare là dove abbiamo sbagliato".