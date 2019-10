Sala: "Servono garanzie che la riqualificazione del quartiere di San Siro arrivi alla fine"

A margine di un appuntamento in Triennale. Giuseppe Sala, sindaco di Milano, è tornato a parlare di San Siro: "Mi auguro che si trovi una formula per non buttare giù lo stadio di San Siro. Sarebbe importante. Noi stiamo affidando alle squadre un progetto, che non è quello di un nuovo stadio, ma un progetto di ripensamento di un quartiere che richiederà degli anni - riporta sportmediaset.it -. Allora il problema è come avere la garanzia che questo percorso non si interrompa, trovare una formula che ci garantisca che se si parte e poi si arriva alla fine. Altrimenti sarebbe un disastro per chi lì ci abita. Bisogna pensare poi a quale sia la garanzia che noi potremmo avere che non si rimanga con il cerino in mano".