Salvini: "Un no pregiudiziale al calcio non aiuta. Possibili le partite in chiaro"

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, il leader della Lega Matteo Salvini ha parlato della possibilità di giocare al sud e della trasmissione delle partite in chiaro. Queste le sue parole:

Giocare al Sud? L'ultimo dei problemi, giusto giocare in zone più sicure se ci sono, l'importante è avere le possibilità per ricominciare in sicurezza. Deve essere studiato un protocollo ad hoc per il calcio. Tante società hanno voglia di ricominciare, un no pregiudiziale non aiuta.

Partite calcio in chiaro? Ci sono in ballo 120/130 milioni, poi tutto è possibile, l'importante è non promettere la luna. Chi dice no a prescindere al calcio riesce a trovare 1 miliardo per il settore calcio-sport? Sarebbe saggio ragionarci fino in fondo, non possiamo permetterci di perdere migliaia di posti di lavoro".