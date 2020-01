Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva Sandro Salvioni, ex calciatore e allenatore italiano, ha parlato del momento del Milan e dell'impatto di Ibrahimovic. Queste le sue parole: "Il Milan ha giocato bene, il 4-4-2 è il modulo migliore. Ibra sta dando qualità e personalità alla squadra. Ha sbagliato due gol non da lui, ma in campo sa ancora fare la differenza".