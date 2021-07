Sampdoria, D'Aversa: "Damsgaard? Per me è importante, non c'è volontà di cederlo"

Roberto D'Aversa, tecnico della Sampdoria, si è così espresso a SkySport sulla squadra blucerchiata: "Abbiamo iniziato a lavorare e serve farlo con intensità. Abbiamo iniziato bene ma sono soddisfatto di quanto fatto finora. Mercato? In attesa del rientro dei Nazionali sarei già contento se non andasse via nessuno. Ci sono ragazzi che hanno fatto bene degli Europei e mi piacerebbe molto poterci lavorare. Damsgaard incedibile? Per me è un giocatore assolutamente importante e non penso che ci sia la volontà di lasciarlo partire.