Sampdoria, Gabbiadini: "Entrare nei meccanismi di Giampaolo non è stato facile"

Intervistato da Il Secolo XIX, Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha commentato così i suoi primi messi in blucerchiato con Marco Giampaolo, nuovo tecnico del Milan in panchina: "Sono arrivato a metà stagione in una squadra che stava insieme da tre anni, era già collaudata, ed entrare nei meccanismi di Giampaolo, molto schematici, quasi da robot, non è stato facile. Però non reputo il mio semestre disastroso, ho anche fatto 4 gol e qualche assist, se altri danno un giudizio negativo non lo so, io penso di essermi ambientato e aver fatto il mio per quanto in poco tempo e in un momento calante della stagione visto che nel finale siamo un po’ calati. Certo voglio fare di più ora".