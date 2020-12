Sanremo 2021, Amadeus annuncia: "Ibrahimovic ospite fisso senza saltare nessuna partita del Milan"

Amadeus, conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, ha annunciato che Zlatan Ibrahimovic sarà ospite fisso per le 5 serate dell'edizione 2021: "Posso anche ufficializzare la presenza in tutte le cinque sere di Zlatan Ibrahimovic: non salterà nessuna partita del Milan, nonostante io da interista ci abbia provato in tutti i modi" le sue parole riportate da corriere.it. Il Festival è in programma dal 2 al 6 marzo 2021.