Sarri: "Se Luiz Felipe resterà alla Lazio? Non lo so. Ma la volontà del club è trattenerlo..."

Luiz Felipe resterà alla Lazio? E' una delle domande poste oggi in conferenza stampa a Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste che alla vigilia di Lazio-Atalanta ha risposto così sul futuro del centrale di difesa italo-brasiliano in scadenza di contratto. "Non lo so, so che qui c'è la ferma volontà di volerlo tenere. E' un ragazzo che sta facendo bene, è ancora giovane e sta crescendo. Ha margini di crescita e la volontà è quella di trattenerlo". Luiz Felipe è stato accostato anche al Milan nelle scorse settimane.