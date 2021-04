Sassuolo, Carnevali a Sky: "Parole di De Zerbi giuste, ci siamo sentiti traditi dai club italiani. Scamacca a 40 mln? Non lo comprassero..."

Giovanni Carnevali, ad del Sassuolo, è stato intervistato da Sky Sport nel prepartita di San Siro.

Sulle parole di De Zerbi contro la Superlega: "E' stato giusto, ha detto il suo pensiero che è quello dei giocatori e della società. Ci vuole anche un po' di buonsenso, era difficile pensare che in 48 ore la Superlega sarebbe già conclusa. Ci siamo sentiti traditi anche dalle stesse società italiane. Sapevamo dall'inizio che questo progetto sarebbe stato difficile da portare avanti. A tutti gli sportivi piace vincere sul campo, poi noi facciamo calcio per i tifosi. Il problema più grande è non averli allo stadio. Questi sono stati i due aspetti principali".

Sulle difficoltà nel calcio: "I problemi sono tanti, il sistema calcio va rivisto. La Superlega non so quanto possa migliorare queste problematiche. E' preoccupante che la Superlega sia nata per le difficoltà dei grandi club. Dobbiamo cercare di essere uniti e non divisi. I problemi vanno risolti sedendoti al tavolo senza discussioni".

Sui dirigenti che non hanno perpesso di portare avanti il discorso sui fondi: "Da parte nostra come Sassuolo dobbiamo guardare avanti, non dobbiamo portare rancore ma trovare tutti una soluzione a questo sistema perché non funziona. I 40 milioni di Scamacca? Noi possiamo chiedere la cifra che riteniamo giusta, se qualcuno non ha le possibilità per prenderlo non lo faccia. Mi preoccupa che le persone più preparate nel calcio pensino alla Superlega. Le squadre più piccole soffrono ancora di più".