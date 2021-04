Sassuolo, De Zerbi a Sky: "Era giusto dire quelle cose, lo rifarei. Ho detto ai giocatori che bisogna prendere una posizione"

Roberto De Zerbi è stato intervistato da Sky Sport nel postpartita di San Siro.

Su Raspadori: "Conoscendolo l'emozione è ancora più forte, abbiamo tanti giovani come lui. E' bello vederli migliorare, col tempo acquisiscono maggior convinzione. Fa questi gol perché è forte".

Sulla gara: "La vittoria di oggi è arrivata il 21 aprile, così come quella col Benevento che è stata la migliore in carriera. Abbiamo avuto occasioni importanti anche nel primo tempo. Il Milan è forte ma le occasione le abbiamo avute anche nei primi quarantacinque minuti".

Sulla rabbia della squadra dopo la Superlega: "Ieri ho potuto constatare con mano quanto è difficoltoso prendere una posizione, la confermo, confermo quello che ho detto ieri. I giocatori e i tifosi di Milan, Juve e Inter sono esclusi da tutto questo. Ma era giusto dire queste cose, non ho offeso nessuno, sono ancora più convinto oggi perché si sono mobilitati tutti. Forse mi sono precluso la possibilità di andare in uno di questi club, ma lo rifarei perché sono nel giusto".

Su Maldini: "Ho avuto la fortuna di crescere nel Milan con i campioni veri, probabilmente ora non ci sono più in nessun club. Qualcosa di loro a livello di mentalità me lo porto dietro con orgoglio. E' una società importante, se vanno a toccare il mio mondo è giusto prendere una posizione".

Sul significato della vittoria: "Non dovevamo dimostrare di saper giocare a calcio, ho parlato con i giocatori dicendo che ogni tanto bisogna prendere posizione, non tanto per aprire aria, ma quando serve bisogna far uscire quello che si pensa senza paura. Non so se hanno capito il polverone che ho creato e ci hanno messo qualcosa in più, se fosse così mi farebbe piacere ma loro non devono dimostrare nulla".

Sul futuro al Sassuolo: "La voglia è sempre stata tanta, bisogna far andare d'accordo il cervello al cuore, siamo professionisti e dobbiamo portare risultati. Il rapporto tra me, i giocatori e la società va oltre al calcio. Oggi il nostro patron sarebbe stato orgoglioso, vincere così dopo le polemiche di ieri lo avrebbe reso molto orgoglioso".