Sassuolo, De Zerbi: "Non ho mai avuto l'idea di cambiare"

Intervistato da Sky, Roberto De Zerbi, tecnico del Sassuolo, ha dichiarato: "Non ho mai avuto l'idea di cambiare, mi sento l'allenatore di una squadra di prima fascia. Ancora forse questo Sassuolo è in fase embrionale, siamo appena partiti, ma sono convinto che tra qualche anno potremo avvicinarci alle big. Perchè sono rimasto? Dipende anche cosa si lascia quando fai delle scelte. Lasciando Sassuolo avrei lasciato un posto che stimo e che mi stima. Voglio essere me stesso quando lavoro e so che qua lo potrò essere ancora nella prossima stagione. Ho una grande ambizione com'è normale che sia, sono un tecnico giovane, ma non ho mai avuto tentennamenti sulla mia permanenza in neroverde quest'estate". Nelle scorse settimane, il nome di De Zerbi è stato accostato anche alla panchina del Milan.