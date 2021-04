Scamacca elogia Ibra: "Un'icona". Poi scherza: "M'assomiglia"

Intervistato da Sportweek, storico allegato settimanale della Gazzetta dello Sport, l'attaccante Gianluca Scamacca ha speso parole d'elogio per Ibrahimovic. "Per me è un’icona. Vederlo fare certe cose alla sua età, forse con più determinazione di prima, il suo caricarsi la squadra sulle spalle mi affascina e stimola tantissimo. Penso: se lo fa lui, perché non posso farlo io? In Olanda colpivo il pallone di tacco e dicevano: “Vuoi fare Ibra?”. Ma io certi colpi - il tacco, la suola - li ho sempre avuti, li impari sulla strada. Sono andato a guardare i video di Ibra e alla fine mi sono detto: “Ahó, m’assomiglia”. Scherzo. Cosa vorrei di Ibra? Il conto in banca. Seriamente: la spavalderia".