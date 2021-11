Scanzi su Pioli: "Dalla pandemia in poi ha fatto un capolavoro"

Ai microfoni di FirenzeViola.it, Andrea Scanzi, giornalista e grande tifoso rossonero, ha parlato così di Stefano Pioli: "Al Milan sta dimostrando tutto il suo valore. Ho sempre avuto talmente tanta stima di lui a livello umano che, anche quando può aver sbagliato in rossonero, non ho mai scritto '#PioliOut'. Detto questo, non pensavo che avrebbe fatto così bene, ha creato un gruppo straordinario. Lo conobbi bene quattro mesi fa, per un’intervista: mi colpì quando mi rispose che il vero Milan era nato durante le riunioni su Zoom, nel periodo del lockdown. Infatti, dalla pandemia in poi ha fatto un capolavoro, traendo il massimo da tutti. E quando parla di Fiorentina è vero che si accende molto".