Scaroni: "Serie A in ritirata sul calciomercato, i tifosi hanno un po' di ragione"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso al TG3 sul calciomercato in generale: "Non c'è dubbio che la Serie A sia stata un po' in ritirata rispetto, per esempio, alla Premier League; quando leggo che i nostri appassionati scrivono che le squadre italiane s'impoveriscono, vendono i pezzi migliori e non comprano credo che abbiano un po' di ragione".