Scaroni sul mercato del Milan: "Abbiamo fatto tanto avendo sempre in mente la sostenibilità economica"

Paolo Scaroni, presidente del Milan, si è così espresso al TG3 soffermandosi sul calciomercato appena concluso e sulla questione stadi: "Il Milan è stato molto attivo sul mercato: ha fatto tante cose per la soddisfazione degli appassionati e dei fan rossoneri; tutto, però, avendo sempre in mente la sostenibilità economica: abbiamo fatto molto mercato pensando sempre che i conti devono essere in ordine".