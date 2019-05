Sconcerti: "Caso Bakayoko-Gattuso? I problemi del Milan sono altri..."

Mario Sconcerti, prima firma del giornalismo sportivo italiano, ospite di MC Sport 'Live Show', ha commentato così il caso Bakayoko-Gattuso: "Non gli do molta importanza. Non credo sia un problema, siamo in paese in cui si litiga sempre e non succede nulla. I problemi del Milan sono altri, qual è il progetto rossonero? Il proprietario del Milan lo vuole tenere o no? La vittoria col Bologna ha evitato che Maldini e Leonardo tornassero a Milanello, ma è tutto una commedia, una recita".