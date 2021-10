Sebe (O Jogo): "Milan e Porto entrambe sfortunate a finire nel girone della morte"

Francisco Sebe, giornalista portoghese attento alle vicende che riguardano il Porto, è stato intervistato dai colleghi di TMW. Sebe, alla domanda sul difficile girone di Champions in cui Milan e Porto sono state inserite ha risposto: “Al momento del sorteggio si è capito subito che tipo di percorso le avrebbe attese. Sono state sfortunate entrambe. Il Porto non ha grandissimi trascorsi col Liverpool, poi c’è l’Atletico Madrid campione di squadra e il Milan, la migliore della quarta fascia. Sono stati tutti sfortunati. È un gruppo tostissimo, ma il Porto ha un’attitudine a non mollare mai. Lo ha dimostrato anche l’anno scorso battendo la Juventus, sa dare il meglio nei momenti difficili”.