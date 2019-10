Alessio Secco, ex DS della Juventus, ha parlato così di Giampaolo ai microfoni di TMW Radio: "Ha avuto la sua grande occasione, non so perché non si sia concretizzata. Sono mancati gioco e risultati. Molti giocatori acquistati probabilmente non rispondevano alle sue esigenze. mi auguro che per il Milan ci sia la scossa con Pioli."