Serafini: "Higuain si è sconfitto da solo. Gattuso sta facendo cose egregie, mi fido di Leonardo e Maldini"

Luca Serafini, noto giornalista e grande tifoso milanista, si è concesso ai microfoni di Rivista Corner parlando di Milan. Ecco le sue parole: "Deluso da Higuain? La mia ultima delusione di mercato fu la cessione di Biasiolo al Vicenza: dagli anni ‘70 ho capito che comanda il soldo e avevo solo 15 anni. Higuain si è sconfitto da solo e da adesso vedremo un centravanti con più grinta e fame, quindi una squadra migliore. Piatek? Suso a destra e un 'inventato' a sinistra, chiunque sia, non consentono al centravanti di condurre una vita opulenta, il 9 del Milan deve sapersi arrangiare sfruttando ogni pallone. Cutrone lo ha capito, lo capirà anche Piatek che vive di gol. Gattuso? Il suo errore è l’inesperienza, ma studia e si applica ossessivamente per crescere. Per il resto vive il periodo più turbolento e complicato di questo club da 30 anni a questa parte, ci mette la faccia su tutto, fa punti, insegna e inculca il milanismo, è sin troppo diretto. Sta facendo cose egregie, anche se agli esteti dà fastidio. Dirigenza? Di Leonardo e Maldini mi fido ciecamente, Scaroni deve essere più prudente. Gazidis è un grande, con certificazione. Il problema sta nel condividere tutti allo stesso modo, obiettivi e strategie di Elliott. Top e flop finora? Di sicuro mi aspetto di più da Rodriguez, Çalhanoglu e Castillejo, oltre a una crescita palpabile di Kessié. Per il resto ci sono conferme (Donnarumma, Romagnoli e Suso su tutti) e promesse allettanti (Conti, Caldara, Bakayoko, Paquetà), ma vorrei fare un plauso alla stagione di Abate e Zapata".