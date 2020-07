Serena Gentile (Gds): "Ibrahimovic non gioca per l'Europa League. Lui vuole vincere"

Intervenuta ai microfoni di Radio Sportiva, Serena Gentile, giornalista della Gazzetta dello Sport e della rubrica Sportweek, ha parlato di Ibrahimovic e delle sue ambizioni. Questo il suo intervento: "Ibrahimovic? Non gioca per l'Europa League, lui vuole vincere. Si sente il migliore e vuole compagni che in campo diano il massimo. Il suo è anche un modo per chiedere alla società un progetto."