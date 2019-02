Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Aldo Serena ha parlato di Kris Piatek: "Non c’entra nulla con Sheva, Ibra, Weah o Van Basten. Non conduce l’azione e non aiuta in costruzione, ma basta dargli il pallone. Lo definirei un progetto di Batistuta. Non è tecnicissimo, è potente e ha la voglia di far gol sempre. In questo somiglia un po’ a Inzaghi".