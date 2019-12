Dalle pagine de La Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko ha ribadito il suo amore per i colori rossoneri: "Da bambino ero un tifoso, era il club che seguivo di più dopo la Dinamo Kiev. Vedevo le partite in tv, ricordo le finali di coppa dei Campioni. Adoravo il Milan, per quello volevo venire a giocare in rossonero".