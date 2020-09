Shevchenko: "Il Milan ha un posto speciale nel mio cuore"

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, Andriy Shevchenko ha speso parole d’elogio per il club rossonero: "Il Milan ha un posto speciale nel mio cuore. Si è rafforzato", ma per lo Scudetto "mi pare ancora presto. Credo che l’obiettivo dovrebbe essere tornare in Champions". Secondo Sheva, la squadra rossonera deve "confermare le cose buone di una stagione complicata: sarà un anno decisivo per poter dire ‘ci siamo anche noi, possiamo tornare con i grandi’".