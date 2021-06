Intervenuto ai microfoni di Top Calcio 24, Dario Simic ha parlato dell'interesse passato del Milan per Dani Olmo. Queste le sue parole: "Il Milan era su Dani Olmo ma poi i contatti non si erano concretizzati. Il giocatore è di grandissima qualità e mi sarebbe piaciuto vederlo in rossonero. Ora non so se ci sono le condizioni per poterlo vedere al Milan".