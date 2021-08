Stopyra: "Adli ha la testa giusta per giocare nel Milan"

Yacine Adli è pronto per il Milan e per la Serie A? Ecco la risposta di Yannick Stopyra, ex attaccante francese, a questa domanda di Tuttosport: "Al PSG ha giocato fin da subito con grandissimi calciatori. Questo significa che può cimentarsi in una qualsiasi squadra in cui militano giocatori di altissimo livello. La Serie A è un campionato difficile, i difensori sono molto forti. Ma lui non è preoccupato. È sicuro di sé, sa quello che può fare. E si impegna giorno dopo giorno per diventare sempre più forte. Tempo fa mi disse: 'So che quando andrò in un grande club straniero, sarò pronto'. E oggi credo proprio che Adli abbia la testa giusta per difendere la casacca dei rossoneri".