Stroppa sul Milan: "Lavoro stratosferico di Pioli, Maldini e Massara"

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Giovanni Stroppa, tra le altre cose, ha parlato delle squadre in corsa per la Champions: "L’Atalanta, senza più le coppe, sta fiorendo e raccogliendo tutto ciò che ha seminato. Il Milan non me lo aspettavo così in alto, ma il lavoro di Pioli, Maldini e Massara è stato stratosferico, così come non mi aspettavo la flessione che ha avuto. O meglio, me la aspettavo prima. La Juve è un’incognita. La Lazio ha dato una risposta da grande dopo il k.o. con il Napoli".