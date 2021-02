Stylsvig: "Un mercato per il merchandising dove stiamo vedendo un maggiore interesse è il Nord America"

Intervenuto ai microfoni del Podcast SportPro Casper Stylsvig, chief revenue officer dell'AC Milan, ha parlato dei mercati attraenti per il Milan.Queste le sue parole: "Ci sono certi mercati che tendono a comprare più merchandising. Inoltre, in Asia, abbiamo alcuni grandi mercati lì, in Medio Oriente, in Brasile, e poi un mercato dove stiamo vedendo un maggiore interesse è il Nord America. Quindi non possiamo dare un valore ad ogni fan, ma quello che possiamo dire collettivamente è che sappiamo che più ci impegniamo, più lo rendiamo accessibile, più facilitiamo il viaggio del cliente sulla nostra piattaforma ecommerce, più venderemo".