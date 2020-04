Suso: "Bonaventura è un grande calciatore. Ha fatto meglio di molti altri anche se è stato pagato poco"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24 Suso, ex giocatore rossonero ora al Siviglia, ha parlato di Bonaventura. Queste le sue parole: "La domanda sui giocatori in una precedente intervista era stata travisata, semplicemente avevo espresso i nomi di due giocatori che mi piacevano come Theo e Jack. Bonaventura è un giocatore che mi piace tantissimo, può giocare dove vuole lui. In questi quattro, cinque anni ho giocato con tantissimi giocatori e lui che è costato poco non viene considerato egualmente rispetto ad altri giocatori comprati, per 30-35 milioni, che non hanno fatto neanche la metà di quello che hanno fatto gli altri. Jack è un grande calciatore."