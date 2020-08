T. Palmeri: "Rangnick rimane un visionario ma dal Lipsia al Milan cambia tutto"

Intervenuto ai microfoni di Tutticonvocati, il giornalista Tancredi Palmeri ha parlato della suggestione passata Rangnick-Milan. Queste le sue parole: "Dalla realtà del Lipsia a quella del Milan cambia tutto e non dimentico che 10 anni fa aveva dovuto lasciare la panchina per problemi di stabilità nervosa e non credo che al Milan tutto sarebbe stato tranquillo. Poi rimane un visionario del calcio"