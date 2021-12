Tagliavento: "VAR straordinario, ma non va utilizzato come i RIS dei carabinieri"

Paolo Tagliavento, ex arbitro ora vice-presidente della Ternana, si è così espresso a TMW a margine della premiazione dell'Italia Sport Award sugli arbitraggi: "Io le dico che il Var è straordinario. Il mio ultimo anno è stato il primo della Var, dopo i primi 45' ho capito le immense potenzialità di questo strumento. I miei 5 peggiori errori sarebbero stati risolti in pochi secondi. È uno strumento che va però usato con parsimonia. È uno strumento nato per cercare di eliminare i gravi errori e non è uno strumento da utilizzare come i ris dei carabinieri, ovvero che non deve vedere cose piccole ma che deve sanare un errore grave. L'omogeneità sarà sempre più difficile da ottenere. Quando ci sono gli uomini ad applicare uno strumento e non una macchina è ovvio che non si prendano decisioni pari a un altro collega anche perché le dinamiche del calcio sono spesso completamente differenti".