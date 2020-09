Tardelli: "Contro gli irlandesi di facile non c'è nulla. Lo Shamrock non è un avversario proibitivo"

Intervenuto ai microfoni di Tuttomercatweb, Marco Tardelli, ex campione del mondo con l'Italia ed ex vice selezionatore della Nazionale Irlandese ha parlato del Milan. Queste le sue parole:

Sulla carta la partita di stasera, per il Milan, è semplice.

“Contro gli irlandesi di facile non c’è nulla. La mia esperienza però mi porta a pensare che l’avversario del Milan non sia una squadra così forte”.