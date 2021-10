Tassotti sul Milan: "Ottavi possibili? La speranza può collegarsi alla vittoria del Liverpool..."

Presente negli studi di 'Mediaset', l'ex rossonero Mauro Tassotti ha così commentato la sconfitta del Milan sul campo del Porto, la terza in altrettante gare di Champions League: "Il Milan può ancora qualificarsi? La speranza può collegarsi alla vittoria del Liverpool, questo tiene ancora in gioco la qualificazione ma ora bisognerà fare qualcosa di straordinario. Non sarà facile, ma ci sono ancora 9 punti in palio e bisogna vincere".