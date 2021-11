Tatarusanu: "Ho sempre lavorato al massimo. Le critiche? Non ho tempo di leggerle, è normale non piacere a tutti"

Intervenuto ai microfoni di Tuttosport, il portiere rossonero Ciprian Tatarusanu ha parlato della sua quotidianità al Milan. Queste le sue parole: "Ho sempre lavorato al massimo consapevole che quando il mister e la squadra avrebbero avuto bisogno di me, io avrei dovuto rispondere presente. Le critiche? Non ho tempo di leggere questo, è normale non piacere a tutti. Io però so come mi alleno, che portiere e che tipo di persona sono e lo sanno pure i miei compagni, l’allenatore e i preparatori”.