Tebas: "Commissioni agli agenti? I club dovrebbero essere obbligati a scrivere quanto pagano"

Javier Tebas, presidente della Liga, si è così espresso, come riportato da AS, sulle azioni future per migliorare la situazione del calcio: "Alcuni club ne stanno già parlando. Serve fare ulteriori passi, non basta scrivere una lettera a Ceferin o Infantino. Serve muoversi concretamente. Penso al TAS, alla Giustizia Sportiva da cambiare. L'ho detto anche al Comitato Esecutivo. Ha assolto il PSG ed il City dopo che erano arrivate le condanne da parte della UEFA. Le commissioni degli agenti? Ho i miei dubbi in merito. Tutti i club dovrebbero essere obbligati a scrivere nomi e cognomi e le somme che pagano agli intermediari".