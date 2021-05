Tecca: "Il quinto posto del Milan sarebbe una grande delusione ma non un fallimento"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il giornalista Massimo Tecca ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Il quinto posto sarebbe una grande delusione ma non un fallimento. Il Milan ha fatto un ottimo campionato ma la rosa era inferiore ad altre squadre come Napoli, Juventus o Atalanta. Nella partita di ieri è mancato un leader come Ibrahimovic e si è visto nella mancanza di incisività in alcuni tratti della gara"