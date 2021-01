Tecca: "La partita con il Benevento non è semplice. Il Milan vuole dimostrare la sua forza"

Intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' il giornalista Massimo Tecca ha parlato della sfida tra Benevento e Milan. Queste le sue parole: "E' una partita molto importante per il Milan. I rossoneri hanno voglia di sentirsi ancora padroni e vogliono dimostrare di saper colmare le assenze importanti come quelle di Theo e Ibrahimovic. Il Benevento è una squadra organizzata e non sarà un avversario facile per il Milan"