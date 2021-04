Tecca: "Non si giustifica quello che ha fatto Ibrahimovic. E' il secondo episodio di intemperanza in stagione"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Massimo Tecca ha parlato del Milan. Queste le sue parole: "Non si giustifica quello che ha fatto Ibrahimovic. E' il secondo episodio di intemperanza dopo quello con Lukaku. Non ha senso mettersi a discutere con l'arbitro in una condizione di sicurezza della gara. Il Milan ha bisogno di Ibrahimovic e non può perderlo per queste intemperanze caratteriali. Ha commesso un errore"