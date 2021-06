Tecca su Giroud al Milan: "Sarebbe una scelta da approvare in pieno: è una grande occasione"

Massimo Tecca, giornalista, si è così espresso a SkySport su Giroud in ottica Milan: "È una grande occasione per il Milan. Potrebbe essere uno stimolo di crescita anche per Rebic e Leao, è un complimento o anche un'alternativa anche per Ibrahimovic, è una quota di caratura internazionale e di esperienza per il Milan. È una scelta da approvare in pieno: grande giocatore".