Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha parlato dell'aspetto burocratico e legislativo nel mondo del calcio. Queste le sue parole: "In Italia ci sono leggi e burocrazie che frenano moltissimo la possibilità di investire in nuove infrastrutture. Questa è una palla al piede per tutto il calcio italiano e negli ultimi vent'anni ci ha spostato indietro nelle gerarchie europee."