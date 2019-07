Teotino su Milan-Modric: "Campioni così muovono altri giocatori. Il problema è l'ingaggio"

Intervenuto a Radio Sportiva, Gianfranco Teotino ha commentato così le voci che accostano Luka Modric al Milan: "Sarebbe un colpo tale da giustificare qualche sacrificio. Il costo del cartellino oggi non sarebbe all'altezza della qualità e della storia del giocatore, ma il problema è l'ingaggio. Campioni così muovono altri giocatori. Non escludo che da qui alla fine del mercato possa cedere qualche giocatore importante per finanziare altre mosse. Ad oggi il mercato è insufficiente per una squadra che vuol essere competitiva".