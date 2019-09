Theo Hernandez sull'infortunio: "Sono cose che succedono, sto lavorando duro per tornare più forte di prima"

Intervistato da SportMediaset su Italia Uno, Theo Hernandez ha parlato così del suo infortunio ala caviglia: "Sono cose che succedono nel calcio. E' stata una giocata molto brutta come ho detto, ma non ho potuto farci niente. Ora sto molto bene e sto lavorando duro per tornare più forte di prima e per giocare il prima possibile".